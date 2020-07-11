روما يحتفل بجوهرته على انغام اغنية عراقية

رياضة 2020-07-11 | 23:26 3,494 مشاهدة احتفل نادي روما الايطالي، بنجمه نيكولا زانيولو، بعدما سجل هدفاً لذئاب العاصمة في مباراة اليوم. وواجه روما مضيفه بريشيا على ملعب الاخير ضمن لقاءات الجولة 32 من الكالتشيو الايطالي في المواجهة التي انتهت بفوز الذئاب بثلاثية نظيفة. زانيولو نجح في تسجيل هدف الذئاب الثالث في الدقيقة 74، بتسديدة رائعة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، صورة لزانيولو بعد تسجيله الهدف وعلق عليها قائلاً: "الله الله يا جمالك، أدلل علي أنا أحب دلالك" وهي كلمات للاغنية العراقية "يا جمالك" والتي غناها الفنان عادل مختار واشتهرت بصوت الفنان اراس ستار. ونشر الحساب الرسمي لنادي روما، صورة لزانيولو بعد تسجيله الهدف وعلق عليها قائلاً: "الله الله يا جمالك، أدلل علي أنا أحب دلالك" وهي كلمات للاغنية العراقية "يا جمالك" والتي غناها الفنان عادل مختار واشتهرت بصوت الفنان اراس ستار.



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