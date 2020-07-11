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ميسي يحقق إنجازاً تاريخياً غائباً منذ 17 عاماً

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2020-07-11 | 22:04

ميسي يحقق إنجازاً تاريخياً غائباً منذ 17 عاماً

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صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ، هدف التقدم لفريقه أمام نظيره بلد الوليد، وسجل أرتورو فيدال الهدف في الدقيقة 15.
وبصناعته لهذا الهدف، ميسي يعادل رقم تشافي هيرنانديز بالرقم القياسي، بـ20 تمريرة حاسمة في موسم واحد في الدوري.

وفي موسم 2002/2003، سجل الفرنسي تييري هنري 24 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في الممتاز.


ولم يسجل أي لاعب آخر أكثر من 20 هدفًا وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة، في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين، لكن ميسي سجل 22 هدفًا وصنع 20 آخرين في الموسم الجاري حتى الآن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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