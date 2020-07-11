ميسي يحقق إنجازاً تاريخياً غائباً منذ 17 عاماً

2020-07-11 | 22:04
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صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم لفريقه برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، وسجل أرتورو فيدال الهدف في الدقيقة 15.
وبصناعته لهذا الهدف، ميسي يعادل رقم تشافي هيرنانديز بالرقم القياسي، بـ20 تمريرة حاسمة في موسم واحد في الدوري.
وفي موسم 2002/2003، سجل الفرنسي تييري هنري 24 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يسجل أي لاعب آخر أكثر من 20 هدفًا وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة، في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين، لكن ميسي سجل 22 هدفًا وصنع 20 آخرين في الموسم الجاري حتى الآن.
وفي موسم 2002/2003، سجل الفرنسي تييري هنري 24 هدفًا، وقدم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يسجل أي لاعب آخر أكثر من 20 هدفًا وقدم أكثر من 20 تمريرة حاسمة، في موسم واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في القرن الحادي والعشرين، لكن ميسي سجل 22 هدفًا وصنع 20 آخرين في الموسم الجاري حتى الآن.
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