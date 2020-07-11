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الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحا للراغبين بالسفر الى ايران

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اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، السبت، توضيحا للراغبين بالسفر الى ايران.

يسمح بدخول كافة العراقيين الذين يحملون اقامة نافذة

 

يسمح بدخول المسافرين الذين يحملون عقود زواج من نساء ايرانيات شرط ان يكون العقد مصدق من قبل الجهات المعنية.

 

يسمح بدخول المصابين بالامراض المستعصية الذين يحملون تقارير طبية تثبت ذلك مع فيزا دخول.

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يسمح بدخول كافة الجرحى للقوات الامنية الثلاث (داخلية/دفاع/الحشد الشعبي).

 

يسمح بدخول المسافرين الحاصلين على تأشيرة دخول لأغراض تجارية.

 

ويخضع الجميع للفحوصات تثبت عدم اصابتهم بفايروس
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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