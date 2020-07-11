بالصور: ساحة الفردوس بعد تطويرها

نشرت امانة بغداد، السبت، صورا لساحة الفردوس وسط بغداد بعد تطويرها بشكل كامل. يذكر ان الامانة وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف قامت باعمال تأهيل وتطوير ساحة الفردوس بضمنها انشاء تصميم يمثل نهري دجلة والفرات يلتقيان في حوض يمثل شط العرب بالاضافة الى نخيل باسقة تمثل المحافظات العراقية مع انارة وتزيين وعمل نافورات واعمال اخرى مختلفة. Advertisements

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