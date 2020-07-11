برشلونة يواصل تضييق الخناق على الريال بفوز صعب على بلد الوليد

هدف برشلونة الوحيد جاء عن طريق التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
وجاء التهديد الأول لبرشلونة عن طريق ريجي بويج في الدقيقة 5، الذي سدد كرة ضعيفة من مكان خطير، إذ أمسكها حارس بلد الوليد ماسيب.
وافتتح أرتورو فيدال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 16، بعد أسيست رائع من ليونيل ميسي.
وبعدها بـ3 دقائق أهدر أنطوان جريزمان فرصة تعزيز تقدم البارسا، بعدما فشل في تسديد عرضية سيميدو الأرضية لتمر من بين أقدامه.
وتألق ماسيب، في الدقيقة 24 بعدما تصدى لتسديدة سيميدو الخطيرة من داخل منطقة الجزاء.
وكاد كيكي بيريز أن يخطف هدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 37، إلا أن اصطدم بتير شتيجن الذي أوقف كرته.
وهدد ليونيل ميسي، مرمى بلد الوليد في الدقيقة 42، بتسديدة مفاجئة إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.
وفي الشوط الثاني، تألق تير شتيجن، حارس البارسا بعدما يحرم أونال لاعب بلد الوليد من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 60 إذ أبعد رأسيته في اللحظة الأخيرة.
وأمن تير شتيجن انتصار برشلونة بعدما تصدى لتسديدة ساندرو الخطيرة في الدقيقة 92 من زمن المباراة.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر، والذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.
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