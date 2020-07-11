الداخلية العراقية تعتقل 11 داعشيا بمحافظة نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 11 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.



وقالت الداخلية العراقية في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في الوزارة ألقت القبض على 11 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

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وأضافت أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية والمبايعة لهم وارتكاب عدة عمليات ضد القوات الأمنية.

ومن بين الجرائم التي نفذتها هذه العناصر، ابتزاز وتهجير وقتل للمواطنين خلال سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، مشيرة إلى أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية.

يشار إلى أن مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش التي تنفذ عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان حكومة بغداد قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.