الجيش السورى يصد هجوما لإرهابيين فى إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السورى صد هجوما شنه نحو 250 إرهابيا على مواقع للقوات الحكومية بمحافظة إدلب، وتمكن من تحييد 8 عناصر من المهاجمين. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي: "شنت يوم 10 يوليو، مجموعتان من الفصائل المسلحة غير الشرعية ضمتا نحو 250 شخصا، انطلاقا من بلدة زيتونجيك، هجوما على مواقع القوات الحكومية".



وأوضح مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، أن وحدات الجيش السوري تمكنت من صد الهجوم حيث تم "تحييد" 8 مسلحين من المهاجمين دون وقوع خسائر بشرية بين القوات الحكومية.

وأكد مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة الإرهابية" نفذوا 3 عمليات قصف استهدفت بلدات في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب، بينما أشار إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.