شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. محادثات سد النهضة ناقشت اليوم قضية الملء والتشغيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 كشفت مصادر داخل جمهورية مصر العربية، عن سريان المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الإتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الكصادر، إنه تم اليوم السبت عقد إجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء، والتى أوضح خلالها الوفد المصرى الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال إجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس. وطرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. محادثات سد النهضة ناقشت اليوم قضية الملء والتشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.