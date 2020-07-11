شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تسجل 2994 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2370 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية ،اليوم السبت ،تسجيل 2994 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 229480 حالة ، بينها 61903 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة ،و 2230 حالة حرجة.



وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) بأنه تم تسجيل 2370 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 165396 حالة،فيما بلغ عدد الوفيات 2181 حالة بإضافة 30 حالة وفاة جديدة.

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