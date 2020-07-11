وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، للوقوف على مستجدات الأعمال به تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ليصبح عنصر جاذب جديد داخل مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت.

ووجه الوزيران بإجراء بعض التعديلات على القاعة التي تبلغ مساحتها 120 مترًا تقريبًا تمهيدًا لاستقبال القطع الأثرية وفتارين العرض.

ويضم المتحف حوالي 100 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية، لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ العصور المصرية القديمة والإسلامية والقبطية، للتعبير عن الأوجه المختلفة لعظمة الحضارة المصرية العريقة.

ومن ضمن القطع الأثرية مومياوات مزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة كانت في مخازن المتحف المصري بالتحرير، ومجموعة أخرى من الأواني الكانوبية وتمثال للإلهة إيزيس مصنوع من البرونز، وتماثيل صغيرة من العصرين اليوناني والروماني من متحف السويس القومي، وبعض قطع النسيج والسجاد من المتحف الإسلامي.