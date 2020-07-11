إصابة 4 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

جرح أربعة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب السورية.
ووقع الانفجار في منطقة مكتظة، حيث تم استهداف سوق المحروقات في المدينة التي تسيطرعليها فصائل موالية لتركيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي وقع قرب جامع البوشي أدى أيضًا إلى أضرار مادية كبيرة.
وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني تنتشر في المدينة "نتيجة صراعات تجري بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين".
وكان عدد من السكان جرحوا في انفجار عبوة ناسفة في السوق بمدينة الباب يوم 11 من الشهر الماضي.
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