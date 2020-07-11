متاح الآن.. رابط "قياس" لمعرفة نتائج الاختبار التحصيلي بالسعودية

احتل تريند "قياس" مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، حيث تصدر المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا، بأكثر من 500 ألف عملية بحث، بجميع محافظات السعودية.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم بالسعودية، عن نتائج اختبار "قياس" التحصيلي ابتدأ من اليوم السبت، بعدما

قامت الهيئة ولأول مرة باختبار الطلاب والطلبات عن بعد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وكان قد اجتياز 334515 طالب وطالبة للاختبارات عن بُعد والتي عقدت عبر منصة "قياس"، وبلغ نسبة المتميزين 6.4 %.

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رابط المركز الوطني للقياس:

يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتائج اختبار "قياس"، الدخول عبر الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس، من خلال الرابط التالي "https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/".

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فأن نسب القبول في الجامعات في المملكة العربية السعودية ستكون 30% للمرحلة الثانوية، و30% لمعدل الاختيار التحصيلي، و30% معدل اختبار القدرات، بينما تكون درجات المعدل التراكمي للثانوية العامة للقبول في الجامعات بنسبة 60%.