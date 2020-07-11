رومني يتهم ترامب بالفساد

اتهم السيناتور ميت رومني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالفساد غير المسبوق"، بعد أن خفف الأخير العقوبة المفروضة على مستشاره السابق روجر ستون، المحكوم بالسجن بتهمة "شهادة الزور".

وقال رومني، في تغريدة اليوم السبت: "فساد غير مسبوق، لم

نسمع بمثله من قبل: الرئيس الأمريكي يخفف عقوبة إنسان حكمت عليه محكمة المحلفين بتهمة تقديم شهادة زور، بهدف التغطية على هذا الرئيس". وبذلك أصبح رومني، أول الجمهوريين الذي شجب قرار ترامب المذكور.

وقد اتخذ ترامب، قراره يوم أمس، بتخفيف العقوبة على ستون، وهو أمر لن يؤدي إلى شطب الحكم من سجل الأخير، لكنه يحميه من قضاء عقوبة السجن. واليوم انتقد الديمقراطيون، بشدة قرار ترامب هذا.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قرار ترامب، "بفعل فساد مذهل".