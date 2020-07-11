اتهم السيناتور ميت رومني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بالفساد غير المسبوق"، بعد أن خفف الأخير العقوبة المفروضة على مستشاره السابق روجر ستون، المحكوم بالسجن بتهمة "شهادة الزور".
وقال رومني، في تغريدة اليوم السبت: "فساد غير مسبوق، لمنسمع بمثله من قبل: الرئيس الأمريكي يخفف عقوبة إنسان حكمت عليه محكمة المحلفين بتهمة تقديم شهادة زور، بهدف التغطية على هذا الرئيس". وبذلك أصبح رومني، أول الجمهوريين الذي شجب قرار ترامب المذكور.
وقد اتخذ ترامب، قراره يوم أمس، بتخفيف العقوبة على ستون، وهو أمر لن يؤدي إلى شطب الحكم من سجل الأخير، لكنه يحميه من قضاء عقوبة السجن. واليوم انتقد الديمقراطيون، بشدة قرار ترامب هذا.
ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قرار ترامب، "بفعل فساد مذهل".
كانت هذه تفاصيل خبر رومني يتهم ترامب بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.