أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي المشهور، أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال باتشان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت: "خضعت لفحص أعطى نتائج إيجابية للإصابة بـCOVID-19،

وتم نقلي إلى المستشفى".

وأضاف الممثل الهندي: "تجرى اختبارات للأسرة والموظفين وفي انتظار النتائج... يرجى من الجميع من كان على اتصال قريب بي خلال الأيام الـ10 الأخيرة الخضوع

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للاختبارات".

ونقل نجم بوليوود إلى مستشفى نانافاتي في مدينة مومباي، مركز المال والترفيه بالهند، حيث تجري اختبارات مكثفة له.

ويعتبر باتشان، البالغ 77 عاما من عمره، أيقونة للسينماتوغراف الهندي، ومثل في أكثر من 200 فيلم.

وكان باتشان في صدارة حرب الهند ضد فيروس كورونا وظهر في إعلانات للخدمة العامة.