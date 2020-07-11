ترامب: لن يصعب على "ويست" الحصول على أصوات الأمريكيين الأفارقة

قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لن يصعب على مغني الراب كاني ويست أخذ أصوات الناخبين الأمريكيين من أصول إفريقية من جوزيف بايدن الذي سيمثل الديمقراطيين على الأغلب في الانتخابات المقبلة.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر، علّق فيها على إعلان المغني نيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر القادم: "لن يكون ذلك صعبًا عليه بتاتا، لأن جو الفاسد لم يفعلأي شيء جيد للأمريكيين من أصول إفريقية".
ومن المعروف، أن بايدن، يعول في حملته الانتخابية، على دعم الأمريكيين من أصول إفريقية.
وقد أعلن كاني ويست عبر تغريدة في "تويتر"، في يوم 4 يوليو، أنه يعتزم ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية، كمرشح مستقل.
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