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اللقاح الروسي ضد كورونا يُحقق نتائج إيجابية

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أعلن مدير المركز العلمي العملي لأمراض القلب الداخلية لجامعة سيتشينوف أن المتطوعين الذين تناولوا لقاح مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ضد فيروس ، في حالة جيدة.

وقال مدير مركز سيتشينوف، سيرغي سيميتكو، في تصريح صحفي اليوم السبت:

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"بشكل عام يتقبل المتطوعون اللقاح بشكل جيد وأحوالهم لا تثير أي مشاكل سريرية".

وأشار سيميتكو إلى أن النتائج الموثوق بها للمرحلة الأولى للتجارب السريرية ستكون جاهزة في أواخر

شهر يوليو الجاري.

بدوره، أوضح مدير معهد الأدوية التابع لجامعة سيتشينوف، فاديم تاراسوف، أن اللقاح المذكور، تم تطويره بشكل اصطناعي وهو لا يحتوي على عناصر الفيروس.

وجرى تطوير هذا اللقاح من قبل الخبراء في معهد غاماليا ووزارة الدفاع الروسية، ويشارك في الاختبارات السريرية التي تجري في جامعة سيتشينوف 38 متطوعًا.

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