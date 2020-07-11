كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة شخص في انفجار هز أحد مباني طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع انفجار بأحد مباني العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة شخص.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية في إيران، عن إدارة الإطفاء في طهران قولها، إن انفجار غاز هز أحد المباني السكنية بطهران ما تسبب في إصابة شخص.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء للوكالة إن عدة اسطوانات غاز كانت في قبو انفجرت مما أدى إلى تضرر المبنى وإصابة أحد السكان.

وشهدت إيران منذ أواخر يونيو حزيران عدة انفجارات في محيط منشآت عسكرية ونووية وصناعية.

Advertisements

وكانت إيران اهتزت، الثلاثاء الماضي، على وقع انفجار جديد خلف قتيلين في العاصمة طهران، لتتوالى سلسلة انفجارات غامضة تشهدها البلد الذي يطور برنامجا نوويا سريا وآخر باليستي.

وقال أمين بابايي، رئيس بلدة كهريزك إن انفجارا وقع في منطقة باقر شهر جنوبي العاصمة طهران، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 بجروح.

وأوضح أن الانفجار وقع بمبنى مصنع سباهان برش فجر الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي، بحسب رويترز إن "خطأ بشريا تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

وخلال الأيام الماضية شهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت ناتجة عن تجارب في منشآت سرية أم عمل من الخارج موجه لقدرات البلد الذي تعتبره دولا غربية عقبة في طريق استقرار الشرق الأوسط.