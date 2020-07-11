كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات بإسرائيل على فشل نتنياهو في كبح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج آلاف الإسرائيليين في وسط مدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، إحتجاجا على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع فيروس كورونا.

وتجمع الإسرائيليون في ميدان رابين بوسط مدينة تل أبيب بعد أن حافظوا على التباعد الاجتماعي فيما بينهم لمنع انتشار الفيروس القاتل.

وقدرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيليين أعداد المتظاهرين بأكثر من 10 آلاف.

وقال منظموا الاحتجاج، في بيان:" نحمل الحكومة الإسرائيلية والرجل الذي يقودها مسؤولية الفشل حتى الآن ، في تنفيذ حزم المساعدات المالية ".

وطلب المنظمون من السياسيين الإسرائيليين سواء الحكومة أوالمعارضة، بعدم المشاركة في المظاهرة للحفاظ على طابعها غير السياسي.

ومع ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في بيان، إنه:" الإسرائليون الذين خرجوا إلى الشوارع الليلة يعبرون عن الكرب الحقيقي ولديهم الحق الكامل في القيام بذلك".

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وأضاف جانتس: "من مسؤوليتنا كحكومة أن نستمع وأن نتصرف لإيجاد حل".