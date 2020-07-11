كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جماعة أوباما.. تمكين التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التخريب العنف الإرهاب سياسات لطالما انتهجها تنظيم الإخوان لكن لم يتصور البعض أن يتم شرعنة سياستهم عبر عملهم تحت مظلة إدارة الرئيس الأميركي أوباما ما بين 2009 إلى 2017 زادت فيها جرائم التنظيم الإرهابي ونشطت فيها الحركات المتطرفة المنبثقة من فكر التنظيم الخبيث كتاب "الإخوان المسلمون في إدارة أوباما" للكاتب الأميركي "فرانك جافني" كشف عن أبرز عناصر التنظيم الذين عملوا في ظل إدارة أوباما.

وأوضح التقرير، أن الكاتب الأمريكي فرانك جافني، كشف في كتاب "الإخوان المسلمون في إدارة أوباما"، عن أبرز عناصر التنظيم، الذين عملوا في ظل إدارة أوباما، وأبرزهم هوما عابدين، ابنة سيد زين العابدين، أحد مؤسسي المجلس الإسلامي البريطاني، وكانت نائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدة لها، وطالب أعضاء الكونجرس عام 2012، بالتحقيق في صلتها بتنظيم الإخوان، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

هوما عابدين

والدها "سيد زين العابدين" أحد مؤسسي المجلس الإسلامي البريطاني وكانت نائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأميركية "هيلاري كلينتون" ومساعدة لها وطالب أعضاء الكونغرس عام 2012 بالتحقيق في صلتها بتنظيم الإخوان

داليا مجاهد

عينها أوباما عام 2019 مستشارة في المجلس الاستشاري للأديان

رشاد حسين

ظهر في العديد من فعاليات الإخوان وكان مستشار أوباما فيما يخص الشريعة وعينه في 2010 مبعوثا لمنظمة التعاون الإسلامي

عارف علي خان

عينه أوباما عام 2009 أمينا مساعدا في مكتب تطوير السياسات بوزارة الأمن الداخلي ومشهور عنه عضويته بتنظيم الإخوان

زكي برزنجي

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عينه أوباما عام 2016 منسقا للعلاقات مع المسلمين في البيت الأبيض

محمد ماجد

مستشار الشريعة لأوباما وعينه عام 2011 في مجموعة عمل مكافحة التطرف التابعة للأمن الداخلي واستخدم علاقاته مع مدير FBI للتخلص من وثائق تدين تنظيم الإخوان

سلام المرياطي

مؤسس مجلس الشؤون العامة للمسلمين MPAC ومستشار أوباما إلى قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 2012 واستضافه أوباما في قمة لمكافحة التطرف 2015

إيبو باتل

عينه أوباما عضوا في المجلس الاستشاري حول الشراكات القائمة على الإيمان ومعروف ارتباطه بتنظيم الإخوان منذ 2013

محمد الإبياري

الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الحرية والعدالة الإخوانية FJF وعينه أوباما في 2010 مستشار أعلى بوزارة الأمن القومي

كل هذه الشخصيات وغيرها لعبت دورا محوريا في صياغة سياسات أوباما في الشرق الأوسط ونتج عنها كل الإرهاب والتطرف والتخريب الذي طال المنطقة برعاية تنظيم الإخوان الإرهابي