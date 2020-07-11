كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تسجل 1016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 1016 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1334 حالة شفاء من المرض.
وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1016 ليصل إلى 211981 حالة.
ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا استقرارا نسبيا، حيث سجلت في البلاد في إحصائية يوم 8 يوليو 1041 حالة، وفي 9 يوليو 1024، وفي 10 يوليو 1003 حالات.
وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5344 شخصا إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 8 يوليو 22 حالة، وفي9 يوليو 18 حالة، وفي 10 يوليو 23 حالة وفاة.
وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 193217 شخصا بعد تسجيل 1334 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 91%.
وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.93 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.
وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.