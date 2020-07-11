كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني: الضم الإسرائيلي ينهي العملية السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، من المخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدا أنها ستنهي العملية السياسية.

وقال عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن "المخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، أمر مرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا، باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها".

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن عباس يواصل الحراك السياسي على المستوى الدولي من أجل منع مخطط الضم الإسرائيلي.

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وأكد عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الهدف من هذا الحراك تشكيل ائتلاف دولي لمنع الضم بأن يقول العالم لإسرائيل أنه في حال نفذت الضم فستكون هناك عقوبات على العلاقات التجارية والمكانة السياسية لها عبر سحب السفراء وتنفيذ عقوبات عليها.

وشدد عريقات على أن مخطط الضم "جريمة حرب هدفها تصفية المشروع الوطني وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".

وكشف عن أن 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة من أصل 194، ترفض مخططات الضم الإسرائيبي، باستثناء إسرائيل والإدارة الأمريكية، داعيا لتوحيد الجهود من أجل إفشال الضم وصفقة القرن الأمريكية وترجمة ذلك بأفعال على الأرض.