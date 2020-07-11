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العراق: مسلحون يستهدفون 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية

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كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق: مسلحون يستهدفون 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، بأن مسلحون يستهدفون 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية بين مدينتي السماوة والديوانية.

ويذكر أن حاول العشرات من عناصر وأنصار الميليشيات العراقية الموالية لإيران اقتحام المنطقة الخضراء من ناحية السفارة ، وفقا لنشطاء عراقيين.

وأكد النشطاء وقوع اشتباكات بين أنصار الميلشيات وقوات الأمن، حيث تم استخدام خراطيم المياه لتفريق التجمعات، بالمقابل تم رشق العناصر الأمنية بالحجارة لمحاولة إرجاعها للخلف ، بحسب موقع الحرة .

ولفت نشطاء إلى أن الذين يحاولون اقتحام الخضراء والسفارة السعودية ليسوا إلا عناصر تابعة ومساندة للفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران، وهم يحاولون استغلال اسم المرجع الشيعي علي السيستاني من أجل تمرير أجندات إيران في المنطقة.

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