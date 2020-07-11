كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق: مسلحون يستهدفون 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن حاول العشرات من عناصر وأنصار الميليشيات العراقية الموالية لإيران اقتحام المنطقة الخضراء من ناحية السفارة السعودية، وفقا لنشطاء عراقيين.
وأكد النشطاء وقوع اشتباكات بين أنصار الميلشيات وقوات الأمن، حيث تم استخدام خراطيم المياه لتفريق التجمعات، بالمقابل تم رشق العناصر الأمنية بالحجارة لمحاولة إرجاعها للخلف ، بحسب موقع الحرة .
ولفت نشطاء إلى أن الذين يحاولون اقتحام الخضراء والسفارة السعودية ليسوا إلا عناصر تابعة ومساندة للفصائل المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران، وهم يحاولون استغلال اسم المرجع الشيعي علي السيستاني من أجل تمرير أجندات إيران في المنطقة.