كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان الأوروبي يجمع توقيعات الاعضاء لإبقاء آيا صوفيا متحفًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أعضاء في البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، بتجميع التواقيعات ليتقدموا بها إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو، لابقاء آيا صوفيا متحفًا كموقع للتراث العالمي.

وتجري عملية جمع التوقيعات في البرلمان الأوروبي، بمبادرة من حزب " الديمقراطية الجديدة" اليوناني الحاكم.

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وقال موقع Capital.gr، إن الرسالة، ستحظى على الأغلب، بتوقيعات جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع البلدان والكتل السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.

وجاء في الرسالة، أن "الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا، من أجل ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وبهدف تعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية ". وتضمنت الرسالة، مقتطف من بيان اليونسكو، الذي أكد أنه يجب على الدول أن تضمن عدم فرض أي تغيير على القيمة العالمية لموقع التراث العالمي الموجود على أراضيها ".