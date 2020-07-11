كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق ضخم يلتهم مستودع للكماليات بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حريق هائل اندلع مساء اليوم السبت، داخل مستودع للبطانيات والحقائب وكماليات بمنطقة أخرى أمغرة الكويتية، اسفر عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالمستودع، نقلا عن صحيفة "الجريدة" الكويتية

ونقلت الصحيفة على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، العميد خليل الأمير، أن غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغا مساء أمس يفيد باندلاع حريق في مستودع بمنطقة أمغرة مشيرا إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز إطفاء المناطق القريبة من موقع الحريق.

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وأضاف العميد الأمير أن رجال الأطفاء وفور وصولهم تبين لهم أن الحريق اندلع في مستودع للكماليات والشنط والبطانيات، ويحتوي على مواد أخرى مخزنة وأن المساحة الإجمالية للمستودع 2000 متر مربع، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء شرعوا في مكافحة النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فرق الإطفاء لازالت مستمرة في عمليات مكافحة الحريق، وفق خطة ميدانية حتى يتمكنوا من السيطرة على النيران، التي أتت على أجزاء كبيرة من المخزن.

وأوضح أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء سوف تصدر بيانا رسميا بعد الانتهاء من عمليات المكافحة التي لا تزال مستمرة.