كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إجماع تواقيع أعضاء البرلمان الأوروبي لإبقاء "آيا صوفيا" متحفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام أعضاء في البرلمان الأوروبي، بإجماع التواقيع لتوجيهها إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وللمدير العام لليونسكو، لإنقاذ معلم آيا صوفيا كموقع للتراث العالمي.
وتجري عملية جمع التوقيعات في البرلمان الأوروبي، بمبادرة من حزب " الديمقراطية الجديدة" اليوناني الحاكم.
وقال موقع Capital.gr، إن الرسالة، ستحظى على الأغلب، بتوقيعات جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من جميع البلدان والكتل السياسية، باستثناء اليمين المتطرف.
وجاء في الرسالة، أن "الحكومة التركية تستغل آيا صوفيا، من أجل ممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي، وبهدف تعكير العلاقات بين الأديان، وهي تثبت بهذه الممارسة، أنها تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ والقيم الأوروبية ". وتضمنت الرسالة، مقتطف من بيان اليونسكو، الذي أكد أنه يجب على الدول أن تضمن عدم فرض أي تغيير على القيمة العالمية لموقع التراث العالمي الموجود على أراضيها ".