كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 242827 حاله.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن عدد الوفيات اليوم 7 حالات، وبلغ عدد ضحايا الجائحة بالتالي 34945 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس مستمر لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا، وسجلت في البلاد في البيانات المنشورة يوم 8 يوليو 15 حالة، وفي 9 يوليو 12، وفي 10 يوليو أيضا 12 متوفيا.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 188 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 242827، بينها 13303 حالات تعتبر نشطة.

وشهدت إيطاليا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث سجلت في البلاد يوم 8 يوليو 193 حالة، وفي 9 يوليو 229، وفي 10 يوليو 276.

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كما أفادت بزيادة عدد المتعافين من المرض بواقع 306 حالات، حيث ارتفع المؤشر إلى 194579 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 12,724 مليون إصابة، بينهم أكثر من 564 ألف حالة وفاة، وأكثر من 7,417 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.