أمن البيضاء يوقف شخصين للاشتباه في تورطهما في محاولة إرشاء موظف شرطة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة إرشاء موظف شرطة وانتحال صفة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا قد تقدما لمقر مصلحة حوادث السير ” سيدي مومن ” بمدينة الدار البيضاء، من أجل التدخل لقريبهما المتورط في قضية تتعلق بحادثة سير بجروح بليغة وعدم الإدلاء بوثائق دراجة نارية، قبل أن يحاولا منح عميد الشرطة، رئيس مصلحة حوادث السير، مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، وذلك من أجل إخراج دراجته النارية من المحجز البلدي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على بطائق مهنية وشيكات بنكية في اسم الغير وإيصالات وأختام تخص إحدى الشركات، وهي المحجوزات التي يجري حاليا التأكد من مشروعيتها وظروف حيازتها وأوجه استعمالها.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.