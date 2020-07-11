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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. توزيع مساعدات طبية لمواجهة كورونا في شحن بالمهرة مقدمة من سلطنة عمان والان مع التفاصيل
السبت 11 يوليه 2020
جرى في مديرية شحن بمحافظة المهرة، اليوم، توزيع مساعدات طبية للمنشآت الصحية للمساهمة بمواجهة وباء كورونا مقدمة من سلطنة عُمان الشقيقة عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
وشملت المساعدات التي تم توزيعها بمشاركة مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت، والمدير المساعد لفرع الهيئة العمانية بمحافظة ظفار سعيد سعيدان، ومندوب الهيئة العمانية في المهرة عبدالله نيمر ومندوبين مؤسسة الرأفة، لوازم طبية لمعالجة آثار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك ضمن برنامج المساعدات الذي تنفذه الهيئة العمانية للأعمال بشكل دوري، ويستهدف مديريتي شحن والغيضة في المهرة ومحافظتي حضرموت وعدن.
وعبّر مدير عام مديرية شحن زعبنوت، عن شكره لحكومة سلطنة عُمان والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، على دعمهم المتواصل واللا محدود لمحافظة المهرة .. مؤكداً أن المساعدات الطبية المقدمة ستساهم بشكل كبير في تعزيز جهود السلطة المحلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المهرة.
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