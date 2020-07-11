القوات الأمريكية في العراق تتعرض لإعتداء جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر "العربية/الحدث"، السبت، بأن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات نفط في منطقة النجمي بمحافظة السماوة بعد إنزال سائقيها، ما أدى إلى إحراقها.



بدورها، كشفت وسائل إعلام محلية، أن الشاحنات المستهدفة تابعة للقوات الأميركية، وكانت تحمل معدات لوجستية بين مدينتي السماوة والديوانية.

في السياق أيضاً، أكد مصدر أمني لـ"العربية/الحدث" خبر الاستهداف، قائلاً إن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات ومركبات تقل عربات هامفي في منطقة النجمي بين السماوة ومحافظة القادسية جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الرتل مؤلف من سائقين عراقيين فقط، حيث قام المسلحون بإنزالهما وحرق الشاحنات.

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وبحسب المصدر، فإن هذا الرتل هو دعم لوجستي تابع للسفارة الأميركية في بغداد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان شدد السبت، على عزمه ملاحقة العصابات الإرهابية في البلاد، وحماية المواطنين.

وقال خلال زيارته محافظة ديالى، للإشراف على انطلاق عمليات "أبطال العراق" في مرحلتها الرابعة: "نحيي جهود قواتنا البطلة وهي تلاحق أهدافا عالية الأهمية للعدو والخلايا النائمة التي تشكل تهديدا على عدد من المناطق".

كما أكد على أن تلك العمليات تأتي من أجل حماية المواطنين في المناطق التي انطلقت منها، مضيفا "سنستمر في ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية". وقال متوجها للقوات الأمنية "أوصيكم بحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم ومسك الأرض بعد انتهاء العمليات