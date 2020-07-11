إصابة شخص في إنفجار غاز بأحد مباني العاصمة الإيرانية طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت إدارة الإطفاء في إيران أن شخص أصيب، السبت، جراء انفجار غاز بأحد مباني العاصمة طهران.



وذكرت الإدارة إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة الإيرانية طهران وإصابة شخص ، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت إيران اهتزت، الثلاثاء الماضي، على وقع انفجار جديد خلف قتيلين في العاصمة طهران، لتتوالى سلسلة انفجارات غامضة تشهدها البلد الذي يطور برنامجا نوويا سريا وآخر باليستي.

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وقال أمين بابايي، رئيس بلدة كهريزك إن انفجارا وقع في منطقة باقر شهر جنوبي العاصمة طهران، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 3 بجروح.

وأوضح أن الانفجار وقع بمبنى مصنع سباهان برش فجر الثلاثاء.

وقال مسؤول محلي، بحسب رويترز إن "خطأ بشريا تسبب في انفجار بأحد المصانع... قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون".

وخلال الأيام الماضية شهدت إيران انفجارات وحرائق غامضة أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت ناتجة عن تجارب في منشآت سرية أم عمل من الخارج موجه لقدرات البلد الذي تعتبره دولا غربية عقبة في طريق استقرار الشرق الأوسط