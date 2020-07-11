رجل الأعمال المصري «نجيب ساويرس» يوجه رسالة لرئيس تركيا «أردوغان»

بارك رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقا على قرار تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
وأعاد ساويرس نشر تغريدة لأردوغان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، وعلق عليها: "نبارك لك عداوة مسيحي العالم كله".
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة، يأتي ذلك بعدما ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء التركي يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.
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