بالصورة.. هذه اللائحة الكاملة للرحلات الاستثنائية التي حددتها “لارام” للدخول والخروج من المغرب

أعلنت الخطوط الملكية المغربية يوم الجمعة الماضي، عن برنامجها للرحلات الاستثنائية التي من المرتقب إطلاقها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، لإعادة المغاربة المقيمين أو العالقين بالخارج، والأجانب المقيمين بالمغرب، والتي تشمل أزيد من عشرين خطا.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذه الرحلات الجديدة، باتت متاحة أمام الزبناء، على موقعها الرسمي وعبر مراكز ندائها ووكالات تسويقها.

وتقول الشركة، أنه في انسجام مع البروتوكول الصحي المعتمد، فإن المسافرين على متن هذه الرحلات، كطالبين بالاستجابة للشروط التي وضعتها الحكومة، مؤكدة على أن هذه الرحلات التي تنظمها، مفتوحة في وجه المغاربة العالقين أو الطلبة أو المقيمين بالخارج، والحاملين لكل الجنسيات والذين يتوفرون على أوراق إقامة بالمغرب.

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وتضيف الشركة، أن الرحلات التي ستنطلق من المغرب، ستكون مفتوحة أمام الطلبة الجدد في الجامعات بالخارج، ورجال الأعمال والمغاربة الذين يحتاجون للسفر من أجل العلاج أو لإقامتهم بالخارج، شرط توفرهم على ترحيص خاص، من طرف سلطات الأقاليم.

وتؤكد الشركة على أن المسافرين، مطالبين بالإدلاء بنتائج التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، تم إجراؤها في أقل من 48 ساعة على موعد الزحلة، كما أن ارتداء الكمامات أثناء هذه الرحات إجباري.

وأعلنت الشركة، عن أزيد من عشرين خطا، بوجهات متعددة ستشملها هذه الرحلات الاستثنائية، تشمل دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية السعودية، إضافة إلى تركيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وروسيا، إلى جانب موريتانيا والسينغال والكوت ديفوار.