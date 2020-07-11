ريال زيدان.. 501 هدفا ورونالدو أفضل الهدافين

نجح فريق ريال مدريد في رفع سقف الأهداف إلى 501 منذ تقلد النجم الفرنسي زين الدين زيدان مسؤولية قيادة الممثل الأول للعاصمة الإسبانية مدريد من أصل 207 مباراة أشرف عليها، وذلك بمعدل 2.4 أهداف خلال كل مواجهة.

وسجل الريال أولى أهدافه في مرحلة المدرب زيدان بواسطة اللاعب كريم بنزيمة يوم 9 يناير 2016 في مرمى فريق ديبورتيفو لاكورونا، وفق الأرقام التي كشفتها صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار.

وبخصوص هدافي الفريق منذ قدوم زيدان كمدرب، يحتل النجم البرتغالي رونالدو المركز الأول بما مجموعه 112 هدفا، يليه كريم بنزيمة 74 هدفا، وغاريت بال 44 هدفا.

وعلى مستوى تسجيل الأهداف بالرأس، يحتل رونالدو الصدارة بـ 20 هدفا، متبوعا براموس وبنزيمة مناصفة بما مجموعه 14 هدفا لكل واحد منهما.