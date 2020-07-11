حصيلة كورونا في المغرب.. 214 إصابة و238 حالة شفاء ووفاتين في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15542 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 238 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة الخامسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 12065 بنسبة 73 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 245 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.