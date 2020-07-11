شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020 أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن صادق عزائه ومواساته للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.

Advertisements جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع حاكم الشارقة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان.

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