اخبار العالم

القبائل الليبية تهدد بإيقاف تصدير النفط في حال عدم تنفيذ الإتفاق

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل الليبية تهدد بإيقاف تصدير النفط في حال عدم تنفيذ الإتفاق والان مع التفاصيل

السبت 11 يوليه 2020

أكد الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أن القبائل ما زالت على مطالبها الواضحة وشروط الشعب الليبي لإعادة إنتاج النفط.

 

وتتضمن مطالب القبائل الليبية التوزيع العادل لعائدات النفط على الثلاثة أقاليم، والشفافية في إعلان أوجه إنفاقها.

Advertisements

 

ونقل موقع العين الإخبارية عن السنوسي أن ما يجري الآن هو بدء العمل بالموانئ النفطية ولكنها ما تزال مغلقة وأن الشحنات التي تم تصديرها من ميناء السدرة وراس لانوف والحريقة بطبرق وميناء الزويتينة هو خام من النفط المخزن بالصهاريج في الموانئ.

 

وأشار السنوسي إلى أن عائدات تصدير النفط ستودع في حساب سيادي مستقل به نسبة وتناسب تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم توزيعها بالعدل على أقاليم ليبيا الثلاثة، 38% للمنطقة الشرقية و12% للمنطقة الجنوبية و50% للمنطقة الغربية نظرا للجغرافيا والكثافة السكانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبائل الليبية تهدد بإيقاف تصدير النفط في حال عدم تنفيذ الإتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا