شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 86 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت لبنان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2168 حالةً. وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليوم، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1402 شخصاً، مشيرةً إلى استقرار عدد الوفيات على 36 حالة وفاة.

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