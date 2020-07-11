الرذاذ الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى ..والإصابات تتجاوز 12٫5 مليون

- الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج

- 498 إصابة جديدة فـي قطر

- وفاة و136 إصابة جديدة فـي المغرب

- مصر تتجاوز 80 ألف إصابة

- عدد الإصابات يتجاوز 800 ألف فـي الهند

- 2752 إصابة جديدة فـي باكستان

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو. ونشرت المنظمة تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم. يأتي ذلك فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى 12 مليونا و500 ألف و489 حالة بحسب بيانات لجماعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء. وأظهرت البيانات أن مرض «كوفيد 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس، أودي بحياة 560 ألفا و226 شخصا في أنحاء العالم حتى إعداد الخبر.

خليجيا، قالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على تويتر إنها تنصح مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض كوفيد 19 واستمرار انتشار العدوى. وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس تسجيل 3 وفيات جديدة و478 إصابة بالفيروس. بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 498 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في قطر إلى 103آلاف و128 حالة. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المغربية إلى 244 حالة. كما تم تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 85 حالة جديدة. ليبلغ بذلك عدد حالات الإصابة في مصر 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة. وفي فلسطين، ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس، إلى 32 حالة فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 6656.

دوليا، مددت مدينة نيويورك التي تتعرض لموجة كبيرة من العدوى بجائحة كورونا حظر جميع التجمعات الكبيرة على أراضيها حتى نهاية سبتمبر المقبل. بدوره قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بالده قررت عدم الانضمام إلى برنامج شراء اللقاحات الأوروبية لمرض كوفيد19 حيث أنها «تحرز تقدما أكثر» في برنامجها الخاص. الى ذلك، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 800 ألف إصابة بعد تسجيل أكبر زيادة يومية والتي بلغت 27114 خلال الساعات الـ24 الماضية، مما دفع نحو 12 ولاية إلى فرض إغلاق جزئي في المناطق التي تشكل خطرا كبيرا. ورفعت الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي حالات الإصابة إلى 820916 إصابة. كما سجلت وزارة الصحة الهندية 519 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 22123 وفاة. بدورها، أكدت باكستان 65 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 246 ألفا و351 حالة. وقفزت حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء باكستان إلى 5123 .