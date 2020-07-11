القاهرة ـ د ب أ: أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن طرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في محادثات بشأن سد النهصة. وتواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، بحسب بيان صادر عن الوزارة. وأشار البيان إلى عقد اجتماعين اليوم على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

وكشف البيان عن طرح مصر بعض الصياغات البديلة بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر: صياغات بديلة لتقريب وجهات النظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.