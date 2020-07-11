سعر الدولار في السودان اليوم السبت 11 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لكنه ظل ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في السوق الموازية خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم السبت، متوسط 146 جنيها، وسط توقعات بمواصلة الصعود خلال الساعات المقبلة، بحسب متعاملين.

وأجرى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الخميس الماضي، أول تعديل وزاري في حكومته وذلك بعد مضى نحو 10 أشهر من تشكيلها، وأطاح بوزراء 7 وزارات حيوية في الجانبين السياسي والاقتصادي.

والوزراء الذين غادروا حكومة الثورة، هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير الصحة أكرم على التوم، بجانب وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين.

وأكد المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن التعديل الوزاري أتى استجابة لمطالب الشارع السوداني التي رفعت خلال مليونية 30 يونيو/حزيران، ومناداتهم بتصحيح مسار الثورة.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100% ومعاناة من نقص الخبز والوقود.



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وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بنحو 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) ليصل إلى مستوى 162 جنيها، كما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 62.32 جنيه للشراء، و62.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني أيضا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم السبت، ليسجل 181 جنيها في السوق السوداء، و69.35 جنيه للشراء و69.70 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

بينما حافظ الريال السعودي على سعره في أغلب البنوك الرسمية عند مستوى 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره عند 39 جنيها.

واستقر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في السوق الموازية عند 41 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي على شاشات بنك السودان المركزي، 177.59 جنيه للشراء و178.47 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره 268 جنيها.