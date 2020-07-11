الغرياني مفتي الإرهاب يدعو الليبيين إلى التظاهر ترحيباً بالإحتلال التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول، والمعروف بـ"مفتي الإرهاب" الليبيين إلى خيانة الأرض والتظاهر للترحيب بالمحتل التركي.



وتعتبر هذه الدعوة إمتداد لفتاويه الشاذة التي لا تخدم سوى الإرهاب على حساب الدين والوطن .

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وطالب الغرياني، في مقابلة بأحد البرامج التلفزيونية في قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، جميع شرائح الشعب الليبي للتمادي معه في الخيانة والخروج للتظاهر في وقفات حاشدة، تشيد بالموقف التركي وتطالبه بمزيد من الانخراط في احتلال الأراضي الليبية، ومطالبة حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج بمزيد من التعاون معهم.

وأستمر الغرياني في تمجيد المحتل التركي قائلا: "لا بد أن نحيي الحكومة التركية الشقيقة وما تبذله من مساع حثيثة وقوية لنصرة القضية الليبية، وزيارة الوفد التركي رفيع المستوى، المكون من وزير الدفاع والأركان ورئيس المخابرات، تزامنا مع التصريحات القوية التي صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نصرة القضية الليبية".

وزاد بقوله: "تركيا تواجه تحالفا دوليا على ليبيا، المُخطط ورائه العدو الصهيوني"، وفق تعبيره.

وكان الغرياني والمعروف بفتاواه التي تحض على الإرهاب والعنف أطلق فتوى "شاذة"، في وقت سابق، بضرورة أن تعامل تركيا معاملة خاصة في حصص النفط والغاز الليبي