تصاعد محاولات التسلل من ليبيا إلى تونس والأخيرة تحذر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تصاعدت محاولات التسلل من الأراضي الليبية عبر حدود تونس الجنوبية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التونسية .



وقالت الوزارة، في بيان، إن الجيش يعمل على التصدي لعمليات التسلل المشبوهة بكل "صرامة وحرفية وفي نطاق تطبيق القانون"

وشهدت مدينة "رمادة" من محافظة تطاوين الجنوبية خلال اليومين الماضيين مواجهات بين الجيش التونسي ومحتجين على خلفية وفاة شاب بالمنطقة الحدودية العازلة.

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وأوضحت وزارة الدفاع التونسية، أنها توخت إزاء هذه الأحداث أقصى درجات ضبط النفس والرصانة في التعامل مع الوضع واحتوائه والحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة وذلك بالرّغم من تعمّد مجموعة من المحتجّين رشق الواجهة الأماميّة للثكنة وبعض المعدّات الدّارجة بالحجارة واستفزاز بعض العسكريين"

وأكدت الدفاع التونسية أن الجيش سيبقى جاهزا للتصدّي لكلّ محاولات المساس من سلامة تونس وحرمته وسيظلّ درعا حصينا للنظام الجمهوري ومؤسساته .

وتجددت الجمعة المواجهات بين أهالي منطقة "رمادة " من محافظة تطاوين التونسية مع قوات الجيش التونسي.

وتتنامى هذه الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي بعد أن خاض مئات الشباب من محافظة تطاوين اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتمتع بجزء من عائدات الحقول النفطية في الجنوب التونسي