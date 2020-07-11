القبائل الليبية تهدد بإيقاف تصدير النفط في حال عدم تنفيذ الإتفاق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أن القبائل ما زالت على مطالبها الواضحة وشروط الشعب الليبي لإعادة إنتاج النفط.
وتتضمن مطالب القبائل الليبية التوزيع العادل لعائدات النفط على الثلاثة أقاليم، والشفافية في إعلان أوجه إنفاقها.
ونقل موقع العين الإخبارية عن السنوسي أن ما يجري الآن هو بدء العمل بالموانئ النفطية ولكنها ما تزال مغلقة وأن الشحنات التي تم تصديرها من ميناء السدرة وراس لانوف والحريقة بطبرق وميناء الزويتينة هو خام من النفط المخزن بالصهاريج في الموانئ.
وأشار السنوسي إلى أن عائدات تصدير النفط ستودع في حساب سيادي مستقل به نسبة وتناسب تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم توزيعها بالعدل على أقاليم ليبيا الثلاثة، 38% للمنطقة الشرقية و12% للمنطقة الجنوبية و50% للمنطقة الغربية نظرا للجغرافيا والكثافة السكانية
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