عملية أمنية بالعراق لمطاردة داعش وتأمين منشآت النفط بكركوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت السلطات العراقية، اليوم السبت، عملية أمنية عسكرية لمطادرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتأمين منشآت النفط بمحافظة كركوك شمالي بغداد.



وأعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق، الفريق الركن سعد حربيه، عن انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتأمين الحقول والآبار والمنشآت النفطية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

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وقال حربيه في تصريح صحفي: "انطلقت اليوم عملية أمنية نوعية تزامنا مع عمليات أبطال العراق (المرحلة الرابعة) لملاحقة بقايا الإرهاب، وفرض الأمن والاستقرار في قضاء الدبس وتأمين الحماية للمنشآت النفطية".

وأضاف أن العملية يشارك فيها "قوات من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري وأسفرت عن تدمير عددا من تمركزات تنظيم داعش".

يذكر أن قضاء الدبس يضم منشآت نفطية أبرزها مجمع حقل باي حسن النفطي، الذي يعد من أكبر الحقون المنتجة للنفط، وكذلك حقل هافانا الذي يقدر إنتاجه بنحو 175 ألف برميل يوميا.