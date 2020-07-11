سناتور جمهوري: تخفيف ترمب لعقوبة روجر ستون "فسادا تاريخيا"

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واشنطن: هاجم السناتور الجمهوري ميت رومني بحدة السبت القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب الجمعة بتخفيف عقوبة صديقه روجر ستون.

وقال رومني المرشح الجمهوري السابق للانتخابات الرئاسية عام 2012 على تويتر إن ما حصل "فساد تاريخي، غير مسبوق: رئيس أميركي يخفف عقوبة بالسجن على شخص دانته هيئة محلفين بالكذب لحماية هذا الرئيس".

ودين ستون في تشرين الثاني/نوفمبر بالكذب على الكونغرس ومحاولة رشوة شاهد في إطار تحقيق حول صلات محتملة بين فريق حملة ترمب وروسيا.

وعمل الرجل الستيني مستشارا سياسيا لترمب على فترات متقطعة طوال عشرين عاما، وحكم عليه بالسجن أربعين شهرا، وكان يفترض أن يبدأ تطبيق العقوبة الأسبوع المقبل.

لكن ترمب لم يخف رغبته في تجنيب مستشاره السابق دخول السجن. وقال الرئيس في تغريدة صباح السبت إن "روجر ستون كان هدفا لعملية اضطهاد ما كان يجب أن تحصل".

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وميت رومني هو العضو الوحيد في الحزب الجمهوري الذي صوّت في شباط/فبراير لصالح عزل ترمب، وهو أول عضو بارز في الحزب ينتقد علنا القرار الرئاسي الأخير.

من جهتهم، اعتبر الديموقراطيون أن ما حصل فضيحة منذ صدور القرار الجمعة.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمعة إن "قرار ترمب تخفيف عقوبة مستشار حملته روجر ستون (...) فساد مثير للذهول".

وأضافت في بيان أن "الكونغرس سيتخذ تدابير لمنع هذا النوع من المخالفات الوقحة". وتابعت "نحتاج إلى سنّ تشريع لضمان عدم إصدار أي رئيس عفوا أو تخفيفا لعقوبة بحق شخص متورط في حملة تستر لحماية الرئيس نفسه من الملاحقات القانونية".