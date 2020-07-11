صور.. نائب محافظ الأقصر يقود حملة لإزالة التعديات على أراضي الري

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات علي الأراضي التابعة لمديرية الري بمركز ومدينة القرنة غرب المحافظة.

شارك في الحملة حجازي النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس مركز القرنة، بناء علي توجيهات العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز.

يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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