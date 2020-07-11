صور.. حملة لإزالة تعديات على 270 فدانًا في مركز الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن استكمال تنفيذ الموجة ١٦ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مركز الفرافرة.

أكد الزملوط، إزالة تعديات على 270 فدانُا، على أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح أنه تجري متابعة يومية ودورية لجميع أراضي الدولة وذلك لمنع وإزالة أي تعديات في مهدها.