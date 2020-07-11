تسجيل 3 وفيات و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد- 19" إلى 386 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،

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الدكتور عبد الله السند، في بيان، إنه تم تسجيل 478 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و58 حالة.

وأشار عبد الله السند إلى وجود 150 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن 747 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 43 ألفا و961.