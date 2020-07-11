تونس تُسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1245 إصابة مؤكدة في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس

: أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 1175 تحليلًا مخبريًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1076 شخصًا،فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.