السودان يُسجل حالة وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتسجيل حالة وفاة.
وأشارت الوزراة في بيان لها مساء اليوم،إلى ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 10250 حالة، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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